20.02.2020 (19:00)

Более 1000 специалистов РХБ защиты ЦВО отработают задачи по предназначению в ходе полевого выхода

Более 1000 военнослужащих соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, привлечены на полевой выход.

Главной задачей для личного состава станет слаживание действий огнеметных, аэрозольных и подразделений РХБ разведки. В ходе отработки практических задач, специалисты РХБ защиты освоят и закрепят профессиональные навыки по обнаружению инженерных заграждений условного противника, дегазации и дезактивации военной техники, преодолению зараженных участков местности и постановке аэрозольных завес с помощью специальной машины ТДА-3. На завершающем этапе обучения военнослужащие выполнят задачи по противодействию диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника в условиях применения оружия массового поражения.

Полевой выход химиков продлится в течение месяца, в нем задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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