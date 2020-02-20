Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.02.2020 (17:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО стали донорами крови для детей Воронежской области

Фото Видео

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской области, приняли участие в акции донорства крови, приуроченной ко Дню защитника Отечества.

Забор крови был выполнен на базе Областной станции переливания крови Воронежской области для детского отделения. В ходе благотворительной акции каждый из добровольных доноров на безвозмездной основе сдал около 500 мл крови. После проверки в лаборатории она будет распределена в детское отделение, где будет использована для оказания помощи нуждающимся.

В преддверии Дня защитника Отечества военнослужащие также посетили больных детей, подарили будущим защитникам Отечества сладкие подарки и фрукты, пожелали скорейшего выздоровления и хорошего настроения.

По мере необходимости собранная кровь будет использоваться для спасения пострадавших и лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями.

Всего за время участия в акциях по донорству крови в течение полугода военнослужащие сдали свыше 300 литров кровяного материала.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военкомат Санкт-Петербурга оцифрует данные фронтовиков в ходе хоккейного матча «СКА – Торпедо Нижний Новгород»
Военный комиссариат Ярославской области оцифровал более 237 тыс. документов на участников Великой Отечественной войны для проекта «Дорога памяти»
Корабли Балтийского флота отразили налет авиации условного противника
Военнослужащие Балтийского флота отработали противодействие беспилотным летательным аппаратам под Калининградом

Метки:
Западный военный округ , Социальная защита
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false