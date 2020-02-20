20.02.2020 (17:30)
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО стали донорами крови для детей Воронежской области
Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской области, приняли участие в акции донорства крови, приуроченной ко Дню защитника Отечества.
Забор крови был выполнен на базе Областной станции переливания крови Воронежской области для детского отделения. В ходе благотворительной акции каждый из добровольных доноров на безвозмездной основе сдал около 500 мл крови. После проверки в лаборатории она будет распределена в детское отделение, где будет использована для оказания помощи нуждающимся.
В преддверии Дня защитника Отечества военнослужащие также посетили больных детей, подарили будущим защитникам Отечества сладкие подарки и фрукты, пожелали скорейшего выздоровления и хорошего настроения.
По мере необходимости собранная кровь будет использоваться для спасения пострадавших и лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями.
Всего за время участия в акциях по донорству крови в течение полугода военнослужащие сдали свыше 300 литров кровяного материала.