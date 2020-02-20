20.02.2020 (17:30)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО стали донорами крови для детей Воронежской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО стали донорами крови для детей Воронежской области

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Воронежской области, приняли участие в акции донорства крови, приуроченной ко Дню защитника Отечества.

Забор крови был выполнен на базе Областной станции переливания крови Воронежской области для детского отделения. В ходе благотворительной акции каждый из добровольных доноров на безвозмездной основе сдал около 500 мл крови. После проверки в лаборатории она будет распределена в детское отделение, где будет использована для оказания помощи нуждающимся.

В преддверии Дня защитника Отечества военнослужащие также посетили больных детей, подарили будущим защитникам Отечества сладкие подарки и фрукты, пожелали скорейшего выздоровления и хорошего настроения.

По мере необходимости собранная кровь будет использоваться для спасения пострадавших и лечения больных гемофилией и онкологическими заболеваниями.

Всего за время участия в акциях по донорству крови в течение полугода военнослужащие сдали свыше 300 литров кровяного материала.

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