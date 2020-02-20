20.02.2020 (17:00)

Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк

В четверг, 20 февраля, в 11 часов 24 минуты с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с российским космическим аппаратом связи «Меридиан-М».

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.

Через три минуты после старта «Союз-2» был принят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат «Меридиан-М» был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата «Меридиан-М» функционируют нормально.

Космический аппарат связи «Меридиан-М» предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями, расширения сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока в интересах развития экономики Российской Федерации.

Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году.

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 15 лет с северного космодрома проведено 43 пуска ракет-носителей «Союз-2» этапов модернизации 1А, 1Б и 1В.

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