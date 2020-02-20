20.02.2020 (17:15)

Командующий войсками ЗВО принял участие в совещании судей 1-го Западного окружного военного суда

Сегодня в Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв принял участие в служебном совещании судей 1-го Западного окружного военного суда и подведомственных ему гарнизонных судов.

Генерал-полковник Александр Журавлёв выразил признательность коллективам судов за конструктивную работу по профилактике правонарушений, защите прав и законных интересов военнослужащих и членов их семей.

В ходе совещания были подведены итоги работы 1-го Западного окружного военного суда и подведомственных ему гарнизонных судов в 2019 году и уточнены задачи на предстоящий период.

В мероприятии, которое проходило под руководством председателя 1-го Западного окружного военного суда Дмитрия Кувшинникова, приняли участие военный прокурор ЗВО генерал-лейтенант юстиции Артур Егиев, руководитель военно-следственного управления Следственного комитета РФ по ЗВО генерал-лейтенант Евгений Евтушевский и руководители силовых ведомств Ленинградской области.

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