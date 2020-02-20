20.02.2020 (16:45)

Военкомат Санкт-Петербурга оцифрует данные фронтовиков в ходе хоккейного матча «СКА – Торпедо Нижний Новгород»

Сегодня в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в ходе хоккейного матча «СКА – Торпедо Нижний Новгород» сотрудники военного комиссариата города развернут мобильный пункт оцифровки сведений об участниках Великой Отечественной войны для увековечивания в мультимедийной галерее «Дорога памяти».

Сотрудники мобильного пункта приглашают ветеранов или их родственников передать копии и электронные версии фотографий, писем с фронта, биографических данных, перечней наград. При невозможности сделать копии или электронные версии документов будет оказана помощь по их оцифровке.

Пункт оснащён необходимым оборудованием для проведения оцифровки документов и внесения в базу электронных данных о фронтовиках.

В настоящее время в Санкт-Петербурге уже открыто более 20 мобильных пунктов в военкоматах региона и учреждениях культуры Западного военного округа.

Собранные материалы будут размещены в мультимедийной галерее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которой в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

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