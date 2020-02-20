20.02.2020 (16:30)

Военный комиссариат Ярославской области оцифровал более 237 тыс. документов на участников Великой Отечественной войны для проекта «Дорога памяти»

Сотрудники военного комиссариата Ярославской области оцифровали более 237 тыс. архивных документов на участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее «Дорога памяти».

Среди оцифрованных документов — учётные карточки, наградные листы, фотографии, письма с фронта, биографические данные, перечни наград. Помимо обработки собственного архива, в каждом районном отделе военкомата развернута работа мобильных пунктов оцифровки, куда приглашаются фронтовики или их родственники, которым оказывается помощь по переводу документов в электронный вид и их загрузке в базу данных.

Ежедневно база данных оцифрованных документов фронтовиков региона увеличивается почти на 800 человек.

Собранные материалы будут размещены в мультимедийной галерее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которой в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице