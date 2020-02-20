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20.02.2020 (16:15)

Корабли Балтийского флота отразили налет авиации условного противника

В рамках планового выхода в море десантные корабли Балтийского флота успешно отработали задачи по отражению атак средств воздушного нападения условного противника и поразили морские цели.

В одном из морских полигонов в Балтийском море корабельная группа в составе больших десантных кораблей «Калининград» и «Минск», десантного катера на воздушной каверне «Лейтенант Римский-Корсаков» успешно провела комплекс мероприятий по отражению воздушного налета и уничтожению надводных кораблей условного противника.

В ходе учения экипажами были активированы средства радиоэлектронной борьбы, поставлены активные и пассивные помехи. Корабельными расчетами противовоздушной обороны условные воздушные цели были взяты на сопровождение и уничтожены с помощью артиллерийских установок.

Затем большие десантные корабли «Калининград» и «Минск» провели артиллерийскую стрельбу по морской цели.

Завершающим этапом боевой учебы группы кораблей станет высадка морского десанта на необорудованное побережье. Экипажи также отработают огневую поддержку высадки десанта с применением корабельной артиллерии и реактивных комплексов «Гроза».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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