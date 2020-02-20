20.02.2020 (15:45)

Командование Военной академии войсковой ПВО открыло мобильный пункт по сбору информации об участниках Великой Отечественной войны

Командование Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского во взаимодействии с региональным отделением ВВПОД «Юнармия» открыло мобильный пункт по сбору информационных материалов об участниках Великой Отечественной войны на базе парка-музея «Форпост 863» в Смоленске. Каждый желающий может поделиться цифровыми копиями фотографий, писем, воспоминаний воевавших или перенесших тяготы Великой Отечественной войны родственников.

Проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны Российской Федерации — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны. Свое продолжение «Дорога памяти» найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где строится Главный храм Вооруженных Сил России. К храмовому комплексу будет проложена Дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.

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