20.02.2020 (15:30)

В Военной академии РХБ защиты прошла Межрегиональная олимпиада по математике

В Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко прошла «VIII Межрегиональная межвузовская олимпиада по математике среди студентов и курсантов нематематических специальностей образовательных организаций высшего образования».

В олимпиаде приняли участие более 250 человек из 20 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тюмени, Смоленска, Ярославля, Череповца, Твери, Серпухова, Таганрога, Балашихи, Рыбинска, Калининграда, Омска, Краснодара, Казани, Благовещенска, Обнинска, Вольска и хозяева – команды г. Костромы. Всего участвовали 10 гражданских и 12 военных организаций высшего образования.

В результате бескомпромиссной борьбы места распределились следующим образом:

среди курсантов и студентов первого курса в личном зачете:

1 место разделили курсант Шувалиев О.М. (ВА в ПВО, г. Смоленск) и Чернова Э.А. (Балтийский государственный технический университет «Военмех», г. Санкт-Петербург);

2 место разделили курсанты Кравченко О.А. и Карачева А.А. (ВА ВКО, г. Тверь), Давыдов А.А. (Рыбинский государственный авиационный технический университет) и Муллеров А.А. (Московский государственный строительный университет);

3 место разделили курсант Кривошеев Е.Д. (ЯВВУПВО, г. Ярославль), курсант Перфильев А.Ф. (ВУНЦ ВВС ВВА, г. Воронеж) и студент Костромского государственного университета Овсянов А.Б.;

среди курсантов и студентов старших курсов в личном зачете:

1 место разделили курсант Гаврилов С.А. (ВА ВКО г. Тверь), курсант Жарлыкасинова Т.Б. (ВКА имени А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург) и курсант Курочкин В.В. (ВУНЦ ВВС ВВА, г. Воронеж);

2 место разделили курсант Марчуков И.А. (ВУНЦ ВВС ВВА, г. Воронеж) и курсант Давыденко В.С. (ВКА имени А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург);

3 место разделили курсанты Цветков С.О., Шоромова А.А. и Жданова А.А. (ВА ВКО, г. Тверь), курсанты Салмин Ю.Р. и Султангараев Д.И. (Филиал ВА РВСН имени Петра Великого, г. Серпухов), курсант Курочкин В.В. (ВУНЦ ВВС ВВА, г. Воронеж) и курсант Лебедев А.С. (ЧВВИУРЭ, г. Череповец).

В командном первенстве:

среди курсантов и студентов первых курсов по предварительным итогам места разделились следующим образом:

1 место – «Военмех», г. Санкт-Петербург,

2 место – ВА в ПВО, г. Смоленск,

3 место – ВУНЦ ВВС ВВА, г. Воронеж.

среди курсантов и студентов старших курсов:

1 место – ВА ВКО, г. Тверь,

2 место – ВКА им. А.Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург,

3 место - ВУНЦ ВВС ВВА, г. Воронеж.

Команда хозяев олимпиады - Военной академии РХБ защиты успешно приняла участие вне конкурса.

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