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20.02.2020 (15:15)

В Военной академии РХБ защиты прошла конференция по проблемам преподавания математических и естественно-научных дисциплин в военных вузах

В Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко состоялась Всероссийская научно-методическая конференция «Актуальные проблемы преподавания математических и естественно-научных дисциплин в образовательных организациях высшего образования».

Целью конференции стал обмен опытом в области преподавания математических и естественно-научных дисциплин в образовательных организациях высшего образования, в области инновационных технологий, технологических процессов и перспективных материалов в различных отраслях промышленности, военном деле, в фундаментальных и прикладных вопросах механики, физики и химии.

На конференцию представлено 124 очных и стендовых доклада участников из различных научных и научно-образовательных организаций 19 городов России и ближнего зарубежья. С очными докладами на пяти секциях выступили участники из шести городов России.

По результатам конференции планируется издание рецензируемого электронного сборника докладов участников с регистрацией в перечне изданий Российского индекса научного цитирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Конференции
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