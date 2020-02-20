20.02.2020 (15:00)

Спецназ ЦВО в ходе учения под Новосибирском захватил автомобиль условного противника с секретной документацией

Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения под Новосибирском захватили автомобиль условного противника с секретной документацией.

По замыслу мероприятия, автомашина с документами двигалась из штаба по просёлочной дороге. Группе спецназа была поставлена задача совершить марш на лыжах на расстояние более пяти километров в район боевого применения.

По прибытии на место командир группы определил задачи личному составу по захвату автомашины. Так как операция проводилась в тылу условного противника, действовать пришлось скрытно, без применения боеприпасов. Военнослужащие, запрыгнув на ходу в машину, произвели захват транспортного средства и документов, после этого выдвинулись в точку сбора.

Мероприятие проводилось в рамках тактико-специального учения на полигоне Шилово. В нем приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц военной техники.

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