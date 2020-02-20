20.02.2020 (14:45)

Экипажи транспортной авиации ЦВО отработали полеты в сложных метеоусловиях с применением посадочных систем на аэродроме в Свердловской области

Летный состав отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) завершил программу целевых полетов в облаках с заходом на посадку с применением посадочных систем на аэродроме в Свердловской области.

Экипажи транспортной авиации ЦВО отработали взлет, аэронавигацию и пилотирование в сложных метеоусловиях: сплошная облачность до 9-10 баллов и резкие порывы ветра.

Особое внимание было уделено заходу на посадку с применением посадочной системы, которая представляет собой дальний приводной и ближний приводной радиомаяки, расположенные на различном удалении от взлетно-посадочной полосы. Координаты этих точек и установленная высота пролета над ними позволяли летчикам определить прямую для захода на посадку и выстроить маневр снижения до высоты 50-60 метров, после чего пилоты осуществляли посадку визуально.

В полетах принимали участие опытные и молодые пилоты под руководством летчиков-инструкторов на самолетах Л-410, Ан-12 и Ту-134. Всего было задействовано пять единиц авиационной техники и более 50 военнослужащих из числа группы управления полетов, летного и инженерно-технического состава.

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