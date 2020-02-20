20.02.2020 (14:30)

Военнослужащие ЦВО в Башкирии устроили сюрприз для фронтовика-инженера в преддверии Дня защитника Отечества

Военнослужащие инженерного соединения Центрального военного округа (ЦВО) совместно с военным комиссариатом Башкирии устроили сюрприз для 94-летнего фронтовика-инженера Фаляха Шакировича Гилязова.

В соединение под Уфой ветеран пришел вместе с супругой Лейлой Насибулловной. Для них был организован персональный показ новейшего инженерного вооружения и техники. Особенно участник Великой Отечественной войны оценил робот «Кобра», который продемонстрировал гостям уникальные возможности безопасного обезвреживания самодельных взрывных устройств.

Фронтовик, удостоенный наград «За победу над Германией» и «За боевые заслуги», также посетил полигон соединения, где ему показали новые способы выполнения подрывных работ. Ветеран не отказался от возможности самому произвести подрыв заряда.

Во время экскурсии Фаляха Шакировича сопровождали юнармейцы, которые тоже с удовольствием знакомились с современным вооружением, с большим интересом слушали воспоминания фронтовика.

Фалях Шакирович Гилязов был призван на войну в 1944 году после курсов подготовки в 84-м стрелковом полку Московского военного округа. Ветеран не особо любит говорить про войну: «Это было очень страшное время. Когда я попал на фронт, мне было 17 лет. Идешь, идёшь — вдруг начинаются стрельбы. Быстро прыгаешь в окопы, переведешь дух и дальше в бой. Нас жалели наши командиры, укрывали собой. Вероятнее всего, благодаря им многие из молодых и остались живы. На тот момент, в годы этой войны, несмотря ни на что, люди оставались людьми. Сейчас вспоминаю все это, и слезы невольно текут по щеке», — вспоминает Фалях Гилязов.

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