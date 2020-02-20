20.02.2020 (14:15)

Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел в Баренцевом море для продолжения испытаний

Сегодня фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вышел в Баренцево море для продолжения программы испытаний.

В полигонах боевой подготовки Северного флота новый фрегат отработает маневрирование, проверку систем и механизмов.

В течение сегодняшнего дня экипаж корабля отработает взаимодействие с авиацией. Облет радиотехнических средств фрегата выполнят четыре самолёта Су-24 армии ВВС и ПВО Северного флота.

Ранее в акватории Баренцева моря фрегат выполнил артиллерийские стрельбы по морской и береговой целям и отработал ряд других элементов программы испытаний. А в Белом море был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени, расположенной на боевом поле «Чижа» в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишенным позициям в Белом море.

Справочно:

Испытания фрегата «Адмирал флота Касатонов» начались 20 ноября на Белом море и проходят в несколько этапов.

После завершения всего комплекса государственных испытаний и подписания приёмного акта корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» был спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

В октябре корабль совершил межфлотский переход из Балтийского в Белое море для завершения ходовых и государственных испытаний. В начале декабря экипаж фрегата выполнил межбазовый переход из Северодвинска в Североморск.

Фрегаты первого ранга проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысяч километров.

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