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20.02.2020 (13:45)

В Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие корпуса 1602-го военного клинического госпиталя ЮВО

В Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие лечебно-диагностического корпуса 1602-го военного клинического госпиталя Южного военного округа (ЮВО).

Церемония открытия прошла с участием командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Также на территории госпиталя состоялось открытие памятника военным медикам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны и в ходе современных вооруженных конфликтов.

В состав нового 7-этажного лечебно-диагностического корпуса на 245 койко-мест вошли операционные и лаборатории, оснащённые современным высокотехнологичным медицинским оборудованием и аппаратурой экспертного класса.

Корпус построен по индивидуальному проекту и имеет на территории станцию дополнительной очистки воды, водонасосную и трансформаторную станции, а также станцию медицинских газов.

Сегодня военный клинический госпиталь является учреждением, предназначенным для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи раненым и больным, проведения обследований, лечения, медицинской реабилитации и военно-врачебной экспертизы. В госпитале осуществляется оказание стационарной медицинской помощи при тяжелых ранениях и заболеваниях, требующих комплексного подхода в применении сложных и дорогостоящих методов обследования и лечения, в том числе оперативного вмешательства, постоянного врачебного наблюдения и интенсивного ухода за пациентом.

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Метки:
Южный военный округ , Торжественные церемонии , Социальное развитие , Медицина
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