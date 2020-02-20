20.02.2020 (13:30)

В Ленинградской области более 1,5 тыс. военнослужащих ЗВО примут участие в торжествах, посвященных 75-летию Великой Победы

Более 1,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа примут участие в торжествах, которые пройдут в Ленинградской области в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественные мероприятия с участием войск и боевой техники ЗВО пройдут в 21 населённом пункте Ленинградской области. В Гатчине, Луге, Выборге и Тихвине состоятся торжественные шествия войск и статические показы новейших образцов вооружения и военной техники.

Также почётные караулы возложат цветы и венки на мемориалах, братских могилах и воинских кладбищах в Буграх, Юкки, Гарболове, Агалатове, Агалатове-2, Елизаветинке, Токсове, Всеволожске, Сертолове, Черной Речке, Песочном, Керро, Ириновке, Кокореве, Морье, Мге, Новой Малуксе.

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