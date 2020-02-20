20.02.2020 (14:00)
Министр обороны Российской Федерации поздравил телеканал «Звезда» с 15-летием
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил коллектив телерадиокомпании Вооруженных Сил России «Звезда» с 15-летием со дня ее образования.
«Искренне поздравляю всех сотрудников телеканала «Звезда» с 15-й годовщиной со дня начала его вещания.
Хочу поблагодарить вас за профессионализм, качественную работу и объективное освещение вопросов военного строительства и жизнедеятельности российских Вооруженных Сил.
Уверен, что коллектив канала и в дальнейшем будет приумножать сложившиеся здесь замечательные традиции, соответствовать высшим стандартам отечественной журналистики, вносить существенный вклад в культурно-патриотическое воспитание граждан.
От всей души желаю сотрудникам телеканала «Звезда» счастья и вдохновения, новых интересных проектов, успехов и всего самого наилучшего».