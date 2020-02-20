20.02.2020 (14:00)

Министр обороны Российской Федерации поздравил телеканал «Звезда» с 15-летием

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил коллектив телерадиокомпании Вооруженных Сил России «Звезда» с 15-летием со дня ее образования.

«Искренне поздравляю всех сотрудников телеканала «Звезда» с 15-й годовщиной со дня начала его вещания.

Хочу поблагодарить вас за профессионализм, качественную работу и объективное освещение вопросов военного строительства и жизнедеятельности российских Вооруженных Сил.

Уверен, что коллектив канала и в дальнейшем будет приумножать сложившиеся здесь замечательные традиции, соответствовать высшим стандартам отечественной журналистики, вносить существенный вклад в культурно-патриотическое воспитание граждан.

От всей души желаю сотрудникам телеканала «Звезда» счастья и вдохновения, новых интересных проектов, успехов и всего самого наилучшего».

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