20.02.2020 (13:15)

Офицеры Центра высших военных исследований вооруженных сил Франции посетили Минобороны России

Делегация офицеров Центра высших военных исследований вооруженных сил Французской Республики в развитие договоренностей по возобновлению взаимодействия России с Францией по военной линии, достигнутых 9 сентября 2019 года в Москве в ходе российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, посетила Министерство обороны Российской Федерации.

Французская делегация изучила опыт организации учебного процесса подготовки офицерских кадров высшей квалификации в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Состав делегации наряду с французскими военнослужащими включал около 40 слушателей Центра, среди них офицеры из Великобритании, Дании, Испании и Германии, а также представители военно-дипломатического корпуса.

Командование военного вуза провело для гостей брифинги по перспективам развития Вооруженных Сил РФ, взаимодействию органов военного управления с различными федеральными органами исполнительной власти, а также представило подробную презентацию об академии.

Делегация также побывала на посвященной 75-летию Победы выставке работ Студии военных художников имени М.Б. Грекова, в военно-историческом комплексе, уникальной академической библиотеке, специальном факультете, где ведется обучение военнослужащих иностранных государств.

В ходе посещения иностранной делегацией Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России был проведен брифинг по основным задачам и приоритетам международного военного сотрудничества. Вниманию гостей также были представлены предложения по возможным направлениям двустороннего взаимодействия, в том числе по реагированию на современные вызовы и угрозы безопасности.

По окончании мероприятий иностранная делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

По итогам визита проявлен взаимный интерес к развитию военного сотрудничества.

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