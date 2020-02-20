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20.02.2020 (13:00)

В Севастополе в канун Дня защитника Отечества после реконструкции открылся Музей военно-строительного комплекса Черноморского флота

Сегодня в Севастополе после 10-летнего перерыва в работе и глубокой реконструкции вновь открылся музей инженерно-строительных частей Черноморского флота.

Теперь культурное учреждение будет называться Музей военно-строительного комплекса Черноморского флота.

Церемония открытия музея прошла под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова.

В музее собраны уникальные экспонаты от предметов быта жителей древнего Херсонеса, первых военных портов и инженерных инструментов периода Крымской войны, чертежей уникальных фортификационных сооружений Севастополя, до подлинных документов по возрождению города после Великой Отечественной войны, а также экспонаты и материалы, отражающие ход строительства уникальных инженерных сооружений для Черноморского флота в послевоенный период.

На данный момент музей является единственным в своём роде по тематике и подбору экспонатов на территории Российской Федерации.

Музей представлен шестью залами общей площадью 250 кв. метров.

Открытие музея было приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ , Социальное развитие , Музеи
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