20.02.2020 (12:15)
Экипажи противолодочных самолётов авиаполка Северного флота отработали технику пилотирования на различных высотах над сушей и морем
Лётчики смешанного авиационного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.
В полётах приняли участие 9 экипажей противолодочных самолетов Ил-38. Они отработали технику пилотирования на различных высотах над сушей и над морем, в том числе с имитацией поиска подводных лодок условного противника в ближней морской зоне.
Также лётчики отработали пилотирование на групповую слетанность, а молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.
Полёты выполнялись как в дневное, так и ночное время с аэродрома главной базы Северного флота – Североморск-1. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 50 часов.
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