20.02.2020 (12:15)

Экипажи противолодочных самолётов авиаполка Северного флота отработали технику пилотирования на различных высотах над сушей и морем



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи противолодочных самолётов авиаполка Северного флота отработали технику пилотирования на различных высотах над сушей и морем

Лётчики смешанного авиационного полка Северного флота провели учебно-тренировочные полеты над Кольским полуостровом и Баренцевым морем.

В полётах приняли участие 9 экипажей противолодочных самолетов Ил-38. Они отработали технику пилотирования на различных высотах над сушей и над морем, в том числе с имитацией поиска подводных лодок условного противника в ближней морской зоне.

Также лётчики отработали пилотирование на групповую слетанность, а молодые пилоты освоили особенности навигации в условиях Крайнего Севера и при полётах над безориентирной местностью.

Полёты выполнялись как в дневное, так и ночное время с аэродрома главной базы Северного флота – Североморск-1. В общей сложности лётчики провели в воздухе порядка 50 часов.

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