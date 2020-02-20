20.02.2020 (12:00)

Корабельная ударная группа Черноморского флота провела морской бой с условным противником

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) провёл учение по уничтожению группы кораблей условного противника в морских полигонах Чёрного моря.

Корабельная ударная группа (КУГ) ЧФ в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Вышний Волочек» и ракетного катера «Р-60» вышла в море для проведения подготовительных и зачётных артиллерийских и зенитных ракетных стрельб.

По замыслу учения отряд кораблей условного противника произвёл массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота.

В свою очередь боевые расчёты противовоздушной обороны (ПВО) фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» уничтожили крылатые ракеты условного противника, применив зенитный ракетный комплекс «Штиль-1». Все воздушные цели были уничтожены электронными пусками.

Затем в рамках учения экипажи кораблей выполнили подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по морским целям. В качестве кораблей условного противника были использованы буксируемые щиты-мишени.

Также артиллерийские расчёты кораблей ЧФ провели стрельбы по плавающим минам и по светящимся авиационным бомбам (САБ), сброшенным на парашюте с самолётов Морской авиации и ПВО ЧФ.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

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