20.02.2020 (11:30)

Разведчики ЮВО в Северной Осетии провели двустороннее тактическое учение и захват «языка» условного противника

Войсковые разведчики мотострелковых соединений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Северной Осетии, в рамках двустороннего тактического учения отработали различные способы ведения разведки и взяли в плен «языка» условного противника.

На одном из этапов учения разведчики выполнили налет на колонну техники условного противника и захватили «языка». После этого разведгруппы, действуя в отрыве от главных сил, проникли в тыл «неприятеля». Следуя полученной информации, они установили местонахождения командных пунктов условного противника и провели захват секретных документов.

Двухсторонняя форма проведения учения позволяет в условиях, максимально приближенных к боевым, существенно повысить эффективность подготовки разведчиков. Разведчики поочередно действуют в роли диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника и противодиверсионного подразделения своих войск.

В учениях было задействовано около 100 разведчиков ЮВО и более 30 единиц вооружения и военной техники.

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