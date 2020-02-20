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20.02.2020 (11:15)

На Северном Кавказе специалисты медицинской службы ЮВО выявили сильнейший отряд

В Ставропольском крае завершился отборочный этап конкурса военных медиков 49-й армии Южного военного округа (ЮВО) «Военно-медицинская эстафета» в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

В состязаниях в составе мужских и женских команд приняли участие более 200 военнослужащих из соединений, дислоцированных в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Абхазии.

В ходе соревнований военные медицинские отряды продемонстрировали навыки меткой стрельбы из автомата Калашникова и пистолета Макарова, вождения медицинской гусеничной техники на базе МТ-ЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный), преодоления единой общевойсковой полосы препятствий, эвакуации раненых с поля боя и оказания им первой медицинской помощи.

В командном первенстве был добавлен новый элемент – преодоление водной преграды с наведением навесной переправы. Наиболее подготовленными к данному состязанию оказались военнослужащие ЮВО из Ставропольского края.

По результатам проведенных соревнований команда из мотострелкового соединения, дислоцированного в Ставропольском крае, была признана сильнейшей как среди мужских, так и среди женских команд.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Специальная подготовка , Медицина , АрМИ , Военно-медицинская эстафета
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