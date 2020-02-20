Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.02.2020 (11:00)

Пилоты ЮВО на учении в Армении отработали эвакуацию условно раненых

Летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни в Армении в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения (РТУ) эвакуировали условно раненых военнослужащих в горах.

По замыслу учения, летчики транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ в сопровождении ударных Ми-24П выполнили поиск раненых в сложных скальных участках, эвакуацию посадочным и беспосадочным способами с места розыгрыша эпизодов учения, а также оказание первой медицинской помощи в воздухе.

В ходе эвакуации условно раненых военнослужащих летчики выполнили пилотирование над сложным рельефом на предельно малых высотах, организовали взаимодействие с мотострелковыми подразделениями при выполнении специальных задач.

Двусторонние РТУ в российской военной базе в Армении проводятся в период с 4 февраля по 10 марта. В них принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО и задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные аппараты.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В Ереване летчики ЮВО и члены их семей приняли участие в сборе данных о фронтовиках в рамках проекта «Дорога памяти»
Военнослужащие ЮВО провели двустороннее ротное тактическое учение в Южной Осетии
Экипажи бомбардировщиков Су-34 и Су-24м2 выполнили бомбометание на одном из полигонов в Хабаровском крае
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря

Метки:
Южный военный округ , ВВС , Боевая подготовка , Специальная подготовка , Армения , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false