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20.02.2020 (10:45)

В Ереване летчики ЮВО и члены их семей приняли участие в сборе данных о фронтовиках в рамках проекта «Дорога памяти»

В Ереване летчики российской авиационной военной базы Эребуни в Армении вместе со своими семьями собрали данные о более 500 фронтовиках, участников Великой Отечественной войны, в рамках проекта «Дорога памяти».

Для распространения информации о проекте и помощи в сборе материалов привлекались воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

В течение недели все собранные информационные материалы и фотографии будут обработаны специалистами отдела по военно-политической работе соединения ЮВО и размещены в мультимедийной галерее «Дорога памяти» филиала Центрального музея Минобороны Российской Федерации на территории Главного храма Вооруженных Сил России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , ВВС , Социальное развитие , Увековечение памяти павших при защите Отечества , ВКС
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