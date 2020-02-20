20.02.2020 (10:45)
В Ереване летчики ЮВО и члены их семей приняли участие в сборе данных о фронтовиках в рамках проекта «Дорога памяти»
В Ереване летчики российской авиационной военной базы Эребуни в Армении вместе со своими семьями собрали данные о более 500 фронтовиках, участников Великой Отечественной войны, в рамках проекта «Дорога памяти».
Для распространения информации о проекте и помощи в сборе материалов привлекались воспитанники Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».
В течение недели все собранные информационные материалы и фотографии будут обработаны специалистами отдела по военно-политической работе соединения ЮВО и размещены в мультимедийной галерее «Дорога памяти» филиала Центрального музея Минобороны Российской Федерации на территории Главного храма Вооруженных Сил России.
Новости по теме:
Экипажи бомбардировщиков Су-34 и Су-24м2 выполнили бомбометание на одном из полигонов в Хабаровском крае
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря
Метки:
Южный военный округ , ВВС , Социальное развитие , Увековечение памяти павших при защите Отечества , ВКС