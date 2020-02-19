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19.02.2020 (19:00)

В Москве состоялась рабочая встреча замминистров обороны России и Казахстана Александра Фомина и Тимура Дандыбаева

Вчера в Москве состоялась рабочая встреча замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с замминистра обороны Республики Казахстан генерал-майором Тимуром Дандыбаевым.

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов военного и военно-технического сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан, ход подготовки к празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также наметили планы по реализации совместных мероприятий на ближайшую перспективу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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