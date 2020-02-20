20.02.2020 (10:23)

Военнослужащие ВДВ России и ССО Республики Беларусь в рамках совместного учения отработали вопросы наступления и блокирования незаконных вооруженных формирований

Сводное подразделение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь в рамках второго этапа совместного тактического учения в Псковской области отработало вопросы наступления и блокирования незаконных вооруженных формирований.

После выполнения задачи подразделения перегруппировались и совершили рейд в составе передового отряда сил полка.

Второй этап учения состоялся на полигоне «Струги Красные», где, по легенде учения, противник занял оборону.

Тактический воздушный десант ССО Республики Беларусь тремя группами высадился на объекты НВФ из вертолетов МИ-8 АМТШ и под прикрытием боевых вертолетов К-52 приступил к блокированию противника.

После нанесения массивного огневого поражения условного противника Псковские десантники перешли в наступление. Десантники, спешившись, под прикрытием штатного вооружения БМД-2 молниеносно атаковали оборонительные позиции противника, заняли указанный рубеж и приступили к его обороне до подхода основных сил полка.

Справочно:

В учении принимают участие более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового соединения ССО Республики Беларусь.

Кроме того, в учении задействовано 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также 4 самолета Ил-76мд Военно- транспортной авиации ВКС России.

Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь проходит с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области под руководством командира Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплий.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице