Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.02.2020 (10:04)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО прошли стрельбы самоходной артиллерии

В Приморском крае стартовал полевой выход подразделений артиллерии общевойсковой армии Восточного военного округа. Огневые задачи выполнялись расчетами гаубиц 2С5 «Гиацинт?С» на одном из крупных общевойсковых полигонов Приморья.

152-мм пушка «Гиацинт-С» с максимальной дальнобойностью порядка 30 км, и массой 28 тонн предназначена для разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, а также  вооружения и военной техники противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Юнармейцы Амурской области собрали более 500 фронтовых писем, фотографий и других данных об участниках Великой Отечественной войны
Более 1,5 тысяч военных железнодорожников ВВО пройдут комплексную проверку на полигоне в Приамурье
Военнослужащие ВВО - участники комбинированного перехода Хабаровск-Москва пересекли границу Забайкалья и Республики Бурятия
В учебном центре танковых войск Восточного военного округа прошла масштабная тренировка подразделения антитеррора

Метки:
Восточный военный округ , Артиллерия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false