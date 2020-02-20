20.02.2020 (10:04)
В Приморском общевойсковом объединении ВВО прошли стрельбы самоходной артиллерии
В Приморском крае стартовал полевой выход подразделений артиллерии общевойсковой армии Восточного военного округа. Огневые задачи выполнялись расчетами гаубиц 2С5 «Гиацинт?С» на одном из крупных общевойсковых полигонов Приморья.
152-мм пушка «Гиацинт-С» с максимальной дальнобойностью порядка 30 км, и массой 28 тонн предназначена для разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы, а также вооружения и военной техники противника.
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