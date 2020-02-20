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20.02.2020 (09:56)

Юнармейцы Амурской области собрали более 500 фронтовых писем, фотографий и других данных об участниках Великой Отечественной войны

Юнармейцы Амурской области собрали более 500 фронтовых писем, фотографий и других данных об участниках Великой Отечественной войны и войны против милитаристской Японии. Работа проводится в рамках реализации проектов «Духовные скрепы Юнармии» и «Дорога памяти» Минобороны России.

Ребята около одного года вели работу по поиску фронтовых документов родственников, посещали оставшихся в живых участников войны, искали материалы в библиотеках, архивах, а также современными способами - через социальные сети.

Обнаруженные письма бережно сканировались и возвращались владельцам. Все собранные материалы юнармейцы передали в музей. Они пополнят электронную базу всероссийского проекта «Дорога памяти». С документами может ознакомиться любой желающий на специальном одноименном сайте Минобороны или в музее.

Работа по увековечиванию имен ветеранов продолжается. На сегодняшний день специалистами комиссариата собраны данные о более 67 тысячах амурчан вставших на защиту Родины. Обрабатываются архивные документы, книги памяти и собираются данные у местного населения. Через данный проект появляется возможность навечно сохранить данные о своих дедах и прадедах в современном, более защищенном, цифровом формате.

 Собранные материалы передаются в Центральный музей Вооруженных Сил, где после анализа войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти». Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных Сил России в Подмосковье к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

Для увековечивания своих родственников, кроме биографических данных необходимо предоставить фотографию участника войны. Информацию можно передать в ближайший военный комиссариат или загрузить на сайте Министерства обороны РФ. Также имеется возможность отправить данные почтой на адрес: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1
с пометкой «Дорога памяти». 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Юнармия , Восточный военный округ
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