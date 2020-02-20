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20.02.2020 (09:21)

Более 1,5 тысяч военных железнодорожников ВВО пройдут комплексную проверку на полигоне в Приамурье

В железнодорожное соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, прибыла специальная комиссия для проверки подразделений к действиям по предназначению.

В течение нескольких дней военные железнодорожники на полигонах отработают нормативы по наведению железнодорожных путей и элементов мостов. Офицеры штаба округа проверят состояние техники и профессиональный уровень командного состава и подчиненных подразделений.   

Кроме того, железнодорожники на местности проведут противопаводковые тренировки по ведению разведки районов находящихся в зоне риска затопления, оценят возможности применения специальной техники для сооружения дамб и водоотводных каналов, осуществят подготовку к наведению моста и восстановлению условно прерванного железнодорожного и автомобильного сообщения.

К мероприятию привлечено  более 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано около 400 единиц специальной техники. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Железнодорожные войска , Восточный военный округ
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