20.02.2020 (08:50)
В Бурятии мотострелки при поддержке артиллерии ВВО отработали тактику маневренной обороны с боевой стрельбой
В мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, на полигоне «Бурдуны» состоялось тактическое учение с боевой стрельбой.
Военнослужащие отработали вопросы приведения подразделений в высшие степени боевой готовности, совершения марша в условиях воздействия диверсионно-разведывательных групп условного противника, инженерного оборудования опорных пунктов и организации системы огня.
На этапе практических действий мотострелки при поддержке танков и артиллерии отработали вопросы ведения маневренной обороны.
В общей сложности в ходе боевых стрельб мотострелки и танкисты успешно поразили более 700 мишеней, имитирующих гусеничную и колесную технику, авиацию и живую силу условного противника.
В учении приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц вооружения и военной техники.