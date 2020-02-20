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20.02.2020 (08:37)

Четыре корабля Тихоокеанского флота провели артиллерийскую стрельбу по береговым целям на Камчате

Боевые корабли соединения охраны водного района Войск и Сил на Северо-Востоке России продолжают отрабатывать задачи в море в соответствие с планом боевой подготовки.

Сегодня малый ракетный корабль «Разлив», а также малые противолодочные корабли «Усть-Илимск», «Холмск» и МПК-107 провели серию артиллерийских стрельб по береговым целям.

Корабельными 76-милимитровыми пушками АК-176 поражались мишенные позиции на береговом полигоне. Огонь велся как по целям, расположенным на урезе воды, так и по мишеням, скрытым рельефом местности. Они имитировали противодесантные укрепления, долговременные огневые точки и боевую технику условного противника.

Наведение на цели и объективный контроль результативности стрельбы осуществлялись с привлечением комплекса беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Учения
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