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20.02.2020 (08:15)

Военнослужащие ВВО - участники комбинированного перехода Хабаровск-Москва пересекли границу Забайкалья и Республики Бурятия

Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа, совершающие с конца января комбинированный переход из Хабаровска, прибыли в первый населенный пункт в Республике Бурятия - посёлок Новоильинск.

Основным способом передвижения участников перехода в ходе следования по горно-холмистому рельефу Забайкалья остаётся пеший марш с использованием лыж. Более равнинные участки преодолеваются военными при помощи отечественных снегоходов "Варяг".

В пути следования военные следуют по линейным ориентирам, а также используют метод контрольных точек ранее спланированного маршрута.

По регионам Дальнего Востока и Забайкалья военными, следующими в Москву, пройдено уже порядка 2,5 тысяч километров.  В ближайшее время движение продолжится по районам и населенным пунктам Республики Бурятия вдоль берега озера Байкал.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Спорт , Великая Отечественная война (ВОВ) , Восточный военный округ
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