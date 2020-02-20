20.02.2020 (07:30)
Более 300 военнослужащих Тихоокеанского флота приглашены на приём губернатора Приморья по случаю Дня Защитника Отечества
Более 300 моряков Тихоокеанского флота получили приглашение на приём губернатора Приморского края Олега Кожемяко в честь Дня Защитника Отечества.
Торжественное мероприятие пройдёт 21 февраля на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Гостями губернатора станут 150 семейных пар. Примечательно, что в числе приглашенных есть и военнослужащие-женщины.
Планируется, что Олег Кожемяко лично поприветствует тихоокеанцев и поздравит их с профессиональным праздником. В качестве подарка от губернатора и артистов прославленного театра моряки получат возможность посмотреть балет «Дон Кихот».
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