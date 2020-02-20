Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.02.2020 (07:30)

Более 300 военнослужащих Тихоокеанского флота приглашены на приём губернатора Приморья по случаю Дня Защитника Отечества

Более 300 моряков Тихоокеанского флота получили приглашение на приём губернатора Приморского края Олега Кожемяко в честь Дня Защитника Отечества.

Торжественное мероприятие пройдёт 21 февраля на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Гостями губернатора станут 150 семейных пар. Примечательно, что в числе приглашенных есть и военнослужащие-женщины.

Планируется, что Олег Кожемяко лично поприветствует тихоокеанцев и поздравит их с профессиональным праздником. В качестве подарка от губернатора и артистов прославленного театра моряки получат возможность посмотреть балет «Дон Кихот».

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Новости по теме:
Противодиверсионные группы на Камчатке в ходе учения провели подводный осмотр акватории пунктов базирования и выполнили гранатометание
В честь Дня защитника Отечества мурманские нахимовцы проведут хоккейный турнир
В Приморье и на Камчатке в банк данных проекта «Дорога памяти» внесены данные более чем о 500 участниках Великой Отечественной войны
На Камчатке экипажи вертолетов отрабатывают взлеты и посадки на палубу авианесущего корабля

Метки:
Праздники , Тихоокеанский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false