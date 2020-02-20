20.02.2020 (06:50)

Противодиверсионные группы на Камчатке в ходе учения провели подводный осмотр акватории пунктов базирования и выполнили гранатометание

Личный состав отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) соединения кораблей охраны водного района Краснознаменных Войск и Сил на северо-востоке России провел учение по противодействию террористическим группам условного противника с проведением практического подводного осмотра акватории пунктов базирования надводных кораблей и судов Тихоокеанского флота на Камчатке.

В ходе учебных мероприятий проверялась готовность групп к выполнению задач на суше и под водой, исправность снаряжения и вооружения.

В 2019 году отряд ПДСС был полностью укомплектован штатными спецгруппами патрулирования акватории в пунктах базирования боевых кораблей и подлодок ТОФ. Подразделения оснащены современными образцами военной и специальной техники. На вооружении у них стоят катера проекта «Грачонок», быстроходные лодки БЛ-680, стрелковое оружие, в том числе и для ведения подводной стрельбы, снайперские винтовки и гранатомёты.

В ходе учения боевые пловцы при помощи технических средств осуществляли контроль за водной поверхностью, вели мониторинг подводной обстановки, провели поиск вероятных баз и тайников разведывательных групп противника. Военнослужащие специального подразделения осмотрели винто-рулевые группы и корпуса кораблей, методом подрыва обезвредили «взрывное устройство», обнаруженное в районе учения. Также было проведено практическое противодиверсионное гранатометание и выполнены учебные стрельбы из подводного оружия.

Необходимо отметить, что специалисты отряда ПДСС непрерывно несут боевую службу в Авачинской бухте и на подступах к ней, в том числе и в условиях ледового поля на отдельных участках бухты.

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