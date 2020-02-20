20.02.2020 (05:00)

В учебном центре танковых войск Восточного военного округа прошла масштабная тренировка подразделения антитеррора

В учебном центре танковых войск Восточного военного округа под Хабаровском состоялась масштабная тренировка подразделения противодействия терроризму с огневым применением тяжёлой бронетехники.

В ходе проведенного мероприятия подразделением антитеррора были отработаны практические действия по блокированию и ликвидации вооруженных формирований условного противника, а также успешно отработаны практические действия по оперативному выводу военной техники и подразделений усиления в район выполнения задачи.

Военнослужащие подразделения блокирования и усиления при выполнении поставленной перед ними задачи отработали действия при отражении нападения вооруженных формирований условного противника на военные объекты учебного центра.

При проведении тренировки с целью создания обстановки, приближенной к боевой, использовался танк Т-72Б3, а также значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.

Подобные масштабные тренировки подразделений антитеррора в Восточном военном округе проводятся на регулярной основе. Это позволяет повышать практический уровень подготовки военнослужащих подразделений по противодействию терроризму.

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