20.02.2020 (05:00)
В учебном центре танковых войск Восточного военного округа прошла масштабная тренировка подразделения антитеррора
В учебном центре танковых войск Восточного военного округа под Хабаровском состоялась масштабная тренировка подразделения противодействия терроризму с огневым применением тяжёлой бронетехники.
В ходе проведенного мероприятия подразделением антитеррора были отработаны практические действия по блокированию и ликвидации вооруженных формирований условного противника, а также успешно отработаны практические действия по оперативному выводу военной техники и подразделений усиления в район выполнения задачи.
Военнослужащие подразделения блокирования и усиления при выполнении поставленной перед ними задачи отработали действия при отражении нападения вооруженных формирований условного противника на военные объекты учебного центра.
При проведении тренировки с целью создания обстановки, приближенной к боевой, использовался танк Т-72Б3, а также значительное количество средств имитации и холостых боеприпасов.
Подобные масштабные тренировки подразделений антитеррора в Восточном военном округе проводятся на регулярной основе. Это позволяет повышать практический уровень подготовки военнослужащих подразделений по противодействию терроризму.