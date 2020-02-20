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20.02.2020 (04:15)

Экипажи бомбардировщиков Су-34 и Су-24м2 выполнили бомбометание на одном из полигонов в Хабаровском крае

Экипажи многофункциональных бомбардировщиков - Су-34 авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, на одном из авиационных полигонов округа выполнили летно-тактические задания по бомбометанию по одиночным и групповым наземным целям.

Кроме того, в ходе учебно-тренировочных полетов экипажи Су-34 и Су-24м2 выполнили сложный пилотаж на малых и средних высотах, полет в заданный район, посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу аэродрома, преодоление зоны ПВО вероятного противника.

В авиачасть ВВО в Хабаровском крае завершающая партия многофункциональных бомбардировщиков Су-34 поступила в конце 2016 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ВКС
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