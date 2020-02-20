20.02.2020 (03:30)

В Южно-Сахалинске на праздничном салюте в честь Дня защитника Отечества будет израсходовано более 500 боеприпасов

Артиллеристы ВВО в Южно-Сахалинске готовятся к праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества. Для этого будут задействованы военнослужащие внештатного салютного дивизиона мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа. Планируется израсходовать более 500 холостых боеприпасов и фейерверочных выстрелов.

Личный состав подразделения завершает практические тренировки, в ходе которых достигается слаженность действий номеров расчетов орудий в составе огневых взводов, а затем всего дивизиона. На завершающей тренировке выполняется несколько залпов холостым боеприпасом из артиллерийских орудий, входящих в состав салютного дивизиона для отработки синхронности выстрелов.

В ходе праздничного салюта на площади Победы в Южно-Сахалинске залпы произведут шесть 122-мм гаубиц Д-30 и две салютные установки 2А85. Артиллерийские орудия используются для создания шумового эффекта, салютные установки для запуска фейерверочных зарядов.

Всего для производства салютов на территории ВВО будет израсходовано более 4 тыс. салютных зарядов и холостых боеприпасов.

В Южно-Сахалинске праздничный салют состоится 23 февраля в 22.00 по местному времени.

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