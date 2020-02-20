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20.02.2020 (02:55)

Продолжается акция «Дорога памяти» в Магаданской области

В рамках уникального проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти», приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы продолжается сбор сведений об участниках Великой отечественной войны в Магаданской области.

На сегодняшний день военными комиссариатами области собрано и загружено в банк данных 2 тысячи 410 материалов, в том числе около 1 тысячи с фотографиями.

Сбор сведений и фотографий фронтовиков, тружеников тыла, а также различных документов и писем с фронта производится на пунктах загрузки данных. Всего в Магаданской области действует 11 пунктов, все они расположены в военных комиссариатах. На этих точках любой желающий может предоставить информацию о своих родственниках.

«Сохраним родные лица Победы!» – это девиз акции по сбору фотографий.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военный комиссариат , Великая Отечественная война (ВОВ)
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