20.02.2020 (02:55)
Продолжается акция «Дорога памяти» в Магаданской области
В рамках уникального проекта Министерства обороны РФ «Дорога памяти», приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы продолжается сбор сведений об участниках Великой отечественной войны в Магаданской области.
На сегодняшний день военными комиссариатами области собрано и загружено в банк данных 2 тысячи 410 материалов, в том числе около 1 тысячи с фотографиями.
Сбор сведений и фотографий фронтовиков, тружеников тыла, а также различных документов и писем с фронта производится на пунктах загрузки данных. Всего в Магаданской области действует 11 пунктов, все они расположены в военных комиссариатах. На этих точках любой желающий может предоставить информацию о своих родственниках.
«Сохраним родные лица Победы!» – это девиз акции по сбору фотографий.