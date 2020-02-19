19.02.2020 (23:32)

В Военно-морской академии имени Кузнецова открылся храм

В новом храме при Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова прошла торжественная литургия, которую посетили сотни военнослужащих. Храм назван в честь Апостола Андрея Первозванного, которого принято считать покровителем моряков.

Первую торжественную литургию посетил заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Владимир Касатонов. Он отметил, что открытие храма является большим праздником для слушателей и профессорско-преподовательского состава академии.

«У людей есть интерес и желание приходить в храм в академии и даже крестить здесь своих детей, поэтому многие очень рады его открытию. Я часто провожу встречи и беседы с верующими», - отметил настоятель храма, протоиерей Александр после окончания литургии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице