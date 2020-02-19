19.02.2020 (23:32)
В Военно-морской академии имени Кузнецова открылся храм
В новом храме при Военно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова прошла торжественная литургия, которую посетили сотни военнослужащих. Храм назван в честь Апостола Андрея Первозванного, которого принято считать покровителем моряков.
Первую торжественную литургию посетил заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Владимир Касатонов. Он отметил, что открытие храма является большим праздником для слушателей и профессорско-преподовательского состава академии.
«У людей есть интерес и желание приходить в храм в академии и даже крестить здесь своих детей, поэтому многие очень рады его открытию. Я часто провожу встречи и беседы с верующими», - отметил настоятель храма, протоиерей Александр после окончания литургии.
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