Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.02.2020 (21:43)

Военная техника горного мотострелкового соединения выдвинулась из Тувы в Новосибирск для участия в Параде Победы

Колонна военной техники горного мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулась из Республики Тыва для участия в Параде Победы, который пройдет 9 мая в Новосибирске.

Военнослужащие на бронеавтомобилях «Тигр» и самоходных артиллерийских установках (САУ) «Нона–СВК» совершили многокилометровый марш до станции погрузки в город Абакан, затем боевые машины отправятся железнодорожным транспортом до Новосибирска. Вместе с военной автомобильной техникой в столицу Сибири будут доставлены комплексы ближнего действия воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами «Элерон», которые во время проведения Парада Победы, установят на бронеавтомобили «Тигр».

В марше принимает участие около 20 единиц военной и специальной техники.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории 6 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Новосибирске стартовала Спартакиада Сухопутных войск
Генеральная репетиция парада Победы в Екатеринбурге впервые состоится в дневное время
Российская военная авиация впервые за пять лет будет задействована в параде Победы в Бишкеке
В Екатеринбурге в рамках акции «Парад для каждого ветерана» пройдут мини-парады для ветеранов Великой Отечественной войны

Метки:
Центральный военный округ , Военные парады
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false