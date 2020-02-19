19.02.2020 (21:43)

Военная техника горного мотострелкового соединения выдвинулась из Тувы в Новосибирск для участия в Параде Победы

Колонна военной техники горного мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулась из Республики Тыва для участия в Параде Победы, который пройдет 9 мая в Новосибирске.

Военнослужащие на бронеавтомобилях «Тигр» и самоходных артиллерийских установках (САУ) «Нона–СВК» совершили многокилометровый марш до станции погрузки в город Абакан, затем боевые машины отправятся железнодорожным транспортом до Новосибирска. Вместе с военной автомобильной техникой в столицу Сибири будут доставлены комплексы ближнего действия воздушной разведки и наблюдения с беспилотными летательными аппаратами «Элерон», которые во время проведения Парада Победы, установят на бронеавтомобили «Тигр».

В марше принимает участие около 20 единиц военной и специальной техники.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории 6 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва.

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