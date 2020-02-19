19.02.2020 (21:20)
Иркутский городской центр «Патриот» и ДОСААФ области заключили соглашение
В рамках выполнения поручения председателя наблюдательного совета ДОСААФ Иркутской области Игоря Кобзева подписано соглашение о сотрудничестве регионального отделения ДОСААФ и Иркутского городского центра «Патриот».
Документ своими подписями на церемонии, прошедшей в музее Российской армии имени дважды Героя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова, скрепили руководители – Алексей Лысков и Ольга Пасикова.
Соглашение предполагает проведение согласованной политики и сотрудничество в вопросах реализации решений Госсовета РФ по допризывной подготовке и молодёжной политике, поручений Президента России по совершенствованию подготовки военно-обученных специалистов для Вооруженных сил и кадров массовых технических профессий, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, патриотическому воспитанию граждан.