19.02.2020 (21:20)

Иркутский городской центр «Патриот» и ДОСААФ области заключили соглашение

В рамках выполнения поручения председателя наблюдательного совета ДОСААФ Иркутской области Игоря Кобзева подписано соглашение о сотрудничестве регионального отделения ДОСААФ и Иркутского городского центра «Патриот».

Документ своими подписями на церемонии, прошедшей в музее Российской армии имени дважды Героя Советского Союза генерала армии А.П. Белобородова, скрепили руководители – Алексей Лысков и Ольга Пасикова.

Соглашение предполагает проведение согласованной политики и сотрудничество в вопросах реализации решений Госсовета РФ по допризывной подготовке и молодёжной политике, поручений Президента России по совершенствованию подготовки военно-обученных специалистов для Вооруженных сил и кадров массовых технических профессий, развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, патриотическому воспитанию граждан.

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