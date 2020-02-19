19.02.2020 (21:25)

Ракетные комплексы «Ярс» сменили позиции в ходе тактических учений в Новосибирском ракетном соединении

Подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» Новосибирского ракетного соединения сменили полевые позиции при отработке задач несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Ракетчики в ходе проведения тактических учений отработали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения марша, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, инженерного оборудования позиций, организации маскировки и боевого охранения.

На маршрутах движения организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

В общей сложности подразделения дивизии отработали несколько десятков вводных.

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