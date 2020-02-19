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19.02.2020 (20:20)

В честь Дня защитника Отечества военные зрители посетят театры Москвы

В Центральном Доме Российской Армии имени М.В.Фрунзе в рамках организации военно-шефской работы состоялось совещание с представителями организаций, учреждений и воинских частей Минобороны России по вопросам культурно-художественного обслуживания военнослужащих, ветеранов военной службы, гражданского персонала Минобороны России и членов их семей в честь Дня защитника Отечества.

На совещании, которое провели сотрудники группы взаимодействия с творческими союзами отдела военно-шефской работы ЦДРА, присутствовали представители Главных и Центральных управлений, госпиталей, академий и воинских частей Минобороны России, дислоцированных в Москве и Московской области.

Открыла совещание заместитель начальника отдела заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Джиоева. Она обратила внимание участников совещания на вопросы организации культурного досуга военнослужащих в период проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества. В частности, на посещение военными зрителями театров Москвы.

В этот раз к Дню защитника Отечества для военнослужащих, ветеранов войн и Вооруженных Сил, гражданского персонала Минобороны России и членов их семей целевые спектакли подготовили две ведущие театральные площадки Москвы: Государственный академический Большой театр России и Центральный академический театр Российской Армии.

Кроме того, гостеприимно распахнут свои двери Московский Художественный академический театр имени М.Горького, Государственный академический театр имени Моссовета, Государственный академический театр «Московская оперетта», Центральный театр кукол имени С.В.Образцова, Московский академический театр Сатиры и «Современник».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Социальное развитие , Культура
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