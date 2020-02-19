19.02.2020 (18:56)

Командующий войсками ЗВО принял участие в расширенном заседании коллегии военной прокуратуры округа

Сегодня в Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлёв принял участие в расширенном заседании коллегии военной прокуратуры ЗВО.

В ходе заседания были подведены итоги деятельности коллективов военных прокуратур округа в минувшем году, определены задачи по укреплению законности и правопорядка на первое полугодие 2020 года.

«В Западном военном округе реализуется комплекс предупредительно-профилактических и информационно-разъяснительных мероприятий, в которых активно принимают участие военные прокуроры и сотрудники военных прокуратур. выражаю слова благодарности за ту совместную работу, которую мы проводим в местах дислокации войск в вопросах поддержания законности и правопорядка», — отметил генерал-полковник Александр Журавлёв.

Заседание проходило под председательством заместителя генерального прокурора Российской Федерации – главного военного прокурора Валерия Петрова.

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