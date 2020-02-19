19.02.2020 (19:00)

Завершено строительство нижнего храма Главного храма Вооруженных Сил России

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили возведение нижнего (малого) храма Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

Отделка нижнего храма выполнена из керамики и украшена гжельской росписью, а при изготовлении мозаичных панно использовались кусочки стеклянной смальты. Мозаика была сделана всего за три месяца, что является рекордным сроком для такого объема работы и такой сложности.

Киоты также выполнены из керамики и также украшенны гжелью. Эти облицовочные материалы проходили около пяти-семи обжигов, затем их покрывали золотом, синем гжелем, перламутром и обжигали.

Нижний храм будет посвящен князю Владимиру, поэтому в одном из внутренних залов расположена мозаика Крещения князя Владимира в Херсонесе. Под потолком расположен хорос (паникадило) — центральная люстра.

Полы храма выложены из мрамора, при строительстве использовался минерал оникс, также имеются вставки из литой латуни.

Помещение крестильни полностью выполнено в керамике. Прожилки — глина, которая через печь превращается в керамику, а купель выполнена в фарфоре — из белой глины. Купель сделана специально для взрослых крещаемых. В дальнейшем в крестильне будет установлена и малая купель для крещения младенцев.

Справочно:

Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации возводится в подмосковном парке «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сам храм и все, что связано с ним, пропитано символизмом в память о страшном времени борьбы с фашистами и всех павших на поле боя, а также в честь всех ветеранов.

Строительство Главного храма ВС РФ осуществляется на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступающие в специально созданный благотворительный фонд «Воскресение».

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