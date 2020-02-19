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19.02.2020 (19:01)

Армеец Андрей Соболев завоевал две бронзовые медали на этапе Кубка Европы по сноуборду

В Лакенхофе (Австрия) завершился очередной этап Кубка Европы по сноуборду. Итогом соревнований для армейского сноубордиста Андрея Соболева стали две «бронзы».

Победитель и призер чемпионатов мира по сноуборду, победитель этапов Кубка мира армеец Андрей Соболев дважды занял третье место в состязаниях по параллельному гигантскому слалому на этапе Кубка Европы по сноуборд в Австрии.

В первый соревновательный день армеец стал третьим, уступив канадцу Даррену Гарднеру и соотечественнику Вику Уайлду, а во второй — не сумел превзойти россиянина Дмитрия Логинова и Оскара Кватковского из Польши.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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