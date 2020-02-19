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19.02.2020 (18:58)

Биатлонистка ЦСКА завоевала «бронзу» в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Италии

В итальянском Валь-Мартелло завершился седьмой этап Кубка IBU. В гонке преследования на 10 км бронзовую медаль завоевала прапорщик Ульяна Кайшева.

Армейская биатлонистка отстала от победительницы — шведки Элизабет Хегберг (31 минута 53,8 секунды и 1 промах) — на 1 минуту 06,5 секунды, так же допустив один промах.

На вторую ступень пьедестала почета поднялась еще одна российская спортсменка Евгения Павлова, отставшая от победительницы на 57,4 секунды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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