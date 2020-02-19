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19.02.2020 (18:55)

Армейская шорт-трекистка завоевала «бронзу» на шестом этапе Кубка мира

В нидерландском Дордрехте завершился шестой этап Кубка мира по шорт-треку, который принес армейской спортсменке Софье Просвирновой бронзовую медаль на дистанции 1000 м.

Прапорщик Софья Просвирнова преодолела 1000-метровку за 1 минуту 32,67 секунды.

Победу в Дордрехте с результатом 1 минута 32,552 секунды одержала Чжи Ю Ким из Южной Кореи. Второй результат — 1 минута 32,635 секунды — продемонстрировала китаянка Тун Юй Хань.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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