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19.02.2020 (17:47)

В Новосибирске стартовала Спартакиада Сухопутных войск

Сегодня на трех спортивных объектах города Новосибирска стартовала 5-я спартакиада Сухопутных войск среди общевойсковых объединений.

На торжественном открытии с приветственным словом перед участниками соревнований выступил заместитель командующего 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Алексей Подивилов, он пожелал спортсменам достойно представить свои воинские подразделения и показать наилучшие результаты.

Соревнования будут проводиться в четырех видах спортивной программы: по лыжному спорту, дзюдо, греко-римской борьбе и армейскому гиревому рывку. В них примут участие более 250 военнослужащих в составе 12 команд воинских формирований военных округов. Победители соревнований будут определены как в командном, так и личном первенстве.

Команды военных округов состоят из спортсменов, показавших лучшие результаты в отборочных этапах, проводимых в подразделениях.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Спорт
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